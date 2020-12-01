На Закарпатье распространяют видео с угрозами венграм. Аваков отреагировал

Украинские правоохранители будут жестко преследовать провокаторов, которые выступают с угрозами в адрес граждан венгерского происхождения. На днях на Закарпатье интернет-ресурсы распространили провокационный ролик.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает сайт МВД.

По его словам, Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация устроена спецслужбами враждебной страны", - заявил Аваков.

В МВД отмечают, что закарпатские интернет-ресурсы опубликовали провокационный видеоролик с изображением неизвестного мужчины в маске и символикой "Правого сектора" на фоне указателя населенного пункта Берегово. На видео он выступает с угрозами в отношении венгров.

Отметим, это видео уже заблокировано на YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в фондах венгерских национальных меньшинств. Предполагается, что они могли агитировать за создание венгерской автономии в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Венгрии уже вызвало посла Украины и заявило о недопустимости обысков у лидеров венгерского нацменьшинства.