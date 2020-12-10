ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов допускает бесплатную вакцину от COVID для всех: рассматриваем вопрос

Новина українською → Киев, Четверг 10 декабря 2020 17:43
Степанов допускает бесплатную вакцину от COVID для всех: рассматриваем вопрос Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские власти рассматривают вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех граждан. Предполагается, что всеобщий доступ к вакцине будет за счет государства.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - заявил Степанов.

Он также добавил что на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине в первую очередь вакцинируют около 20 миллионов человек из различных групп риска.

"Это люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, это все категории по профессиональному признаку. Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно", - сказал Степанов.

Ранее также стало известно, что бедным странам досталось COVID-вакцины на 10% населения, а все остальное скупили богатые.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Вакцина COVID-19 Коронавирус
NEWS
Кризис с КСУ: Раде рекомендуют восстановить полномочия НАПК
Юлия Струкпарламентский редактор Кризис с КСУ: Раде рекомендуют восстановить полномочия НАПК
DAILY
Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза