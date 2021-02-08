Вакцинация в Украине стартует через неделю: как пройдет первый этап

Вакцинация от COVID в Украине стартует уже через неделю. Теперь же стало известно, как пройдет первый из пяти этапов.

Об этом на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уже через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации граждан от COVID-19. Нам удается вовремя начать процесс вакцинации… Государственным бюджетом на 2021 года предусмотрено в общей сложности более 3,9 млрд гривен на кампанию по вакцинации", - отметил Степанов.

Первый этап начнется с вакцинации тех, у кого более высокий риск инфицирования или тяжелого течения болезни. Он должен охватить около 370 тысяч украинцев:

работники мобильных бригад вакцинации

медработники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают с COVID-пациентами

работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19

работники экстренной медицинской помощи

персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых

военнослужащие, которые принимают участие в ООС

"На втором, третьем и четвертом этапе мы вакцинируем людей, которые входят в группу риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Это все люди старше 60 лет, это люди, которые имеют сопутствующие заболевание… наши работники сферы образования", - отметил Степанов.