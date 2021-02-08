Вакцинацию от COVID могут отсрочить на полгода для тех, кто переболел, - Ляшко
Вакцинация от COVID в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью. Такая отсрочка может быть от 3 до 6 месяцев.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что иммунитет от COVID сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.
"Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, - мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни", - отметил Ляшко.
Он добавил, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.
Напомним, точная дата начала вакцинации зависит от поставок. На сегодня Киев ждет информацию от UNICEF.
Кроме того, РБК-Украина писало, для кого вакцинация от COVID в Украине может стать обязательной. Ожидается, что в ближайшее время Кабинет министров представит соответствующий список профессий.