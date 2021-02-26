Вакцинация от коронавируса началась в более половине стран мира, - Bloomberg

Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего привиты были более 225 миллионов человек.
Об этом сообщает Bloomberg.
Лидерами по количеству сделанных прививок является:
При этом по охвату вакцинации лидирует Израиль, здесь этот на 100 человек прививку получили 86,9. Далее идут Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).
Напомни, в Украине процесс вакцинации начался 24 февраля. По состоянию на утро 26 февраля сделали 1338 прививок. Лидерами по количеству сделанных прививок является Киев, Тернопольская и Черкасская области - по 90.
Ранее РБК-Украина писало, что при вакцинации от коронавируса нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.
Отметим, в Украине за сутки выявили 8003 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области и Киеве.