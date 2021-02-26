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Вакцинация от коронавируса началась в более половине стран мира, - Bloomberg

Автор: Игорь Литвиненко

Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего привиты были более 225 миллионов человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Лидерами по количеству сделанных прививок является:

  • США - 68,2 млн доз;
  • Китай - 40,5 млн доз;
  • Великобритания - 19,3 млн доз;
  • Индия - 13 млн доз;
  • Турция - 8 млн доз.

При этом по охвату вакцинации лидирует Израиль, здесь этот на 100 человек прививку получили 86,9. Далее идут Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).

Напомни, в Украине процесс вакцинации начался 24 февраля. По состоянию на утро 26 февраля сделали 1338 прививок. Лидерами по количеству сделанных прививок является Киев, Тернопольская и Черкасская области - по 90.

Ранее РБК-Украина писало, что при вакцинации от коронавируса нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Отметим, в Украине за сутки выявили 8003 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области и Киеве.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирус
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