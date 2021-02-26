RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація від коронавірусу почалася в більш ніж половині країн світу, - Bloomberg

Автор: Ігор Литвиненко

Процес вакцинації від коронавірусу почався вже в 100 зі 193 країн світу. Всього були щеплені понад 225 мільйонів чоловік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:

  • США - 68,2 млн доз;
  • Китай - 40,5 млн доз;
  • Великобританія - 19,3 млн доз;
  • Індія - 13 млн доз;
  • Туреччина - 8 млн доз.

При цьому за охопленням вакцинації лідирує Ізраїль, тут це на 100 осіб отримали щеплення 86,9. Далі йдуть Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Великобританія (29,03) і Мальдіви (26,43).

Нагадаємо, в Україні почався процес вакцинації 24 лютого. Станом на ранок 26 лютого зробили 1338 щеплень. Лідерами за кількістю зроблених щеплень є Київ, Тернопільська і Черкаська області - по 90.

Раніше РБК-Україна писало, що при вакцинації від коронавірусу потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Зазначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусуКоронавірус
Читайте також
Південна Корея почала вакцинацію проти COVID-19 з будинків престарілих
Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Novavax, - Степанов
Прогноз погоди