Вакцинація від коронавірусу почалася в більш ніж половині країн світу, - Bloomberg

Процес вакцинації від коронавірусу почався вже в 100 зі 193 країн світу. Всього були щеплені понад 225 мільйонів чоловік.

При цьому за охопленням вакцинації лідирує Ізраїль, тут це на 100 осіб отримали щеплення 86,9. Далі йдуть Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Великобританія (29,03) і Мальдіви (26,43).

Нагадаємо, в Україні почався процес вакцинації 24 лютого. Станом на ранок 26 лютого зробили 1338 щеплень. Лідерами за кількістю зроблених щеплень є Київ, Тернопільська і Черкаська області - по 90.

Раніше РБК-Україна писало, що при вакцинації від коронавірусу потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Зазначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та Києві.