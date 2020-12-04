Вакцинация от COVID в Украине может быть бесплатной. В Минздраве рассказали для кого

В Украине в первую очередь собираются вакцинировать от коронавируса около 20 миллионов человек из различных групп риска. Их прививать собираются за счет бюджета.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Все категории риска - это около 20 миллионов человек. Мы считаем, что их надо вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета. Это люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, это все категории по профессиональному признаку. Их надо привить за счет бюджета и мы считаем, что это будет правильно", - сказал Степанов.

Также Степанов заявил, что уже определены критерии для закупки вакцины от коронавируса. Это одобрение ВОЗ и определенных стран.

Ранее в Минздраве рассказали, что Украина должна получить партию вакцины от международного механизма COVAX в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты по вопросам медицины Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Александр Коляда, Михаил Фаворов и другие известные украинцы обсуждают новые вакцины от коронавируса и вообще, сможет ли вакцинация наконец-то вернуть нас к обычной жизни. Кроме того, вместе с представителями малого и среднего бизнеса гости студии пробуют дать ответы на вопросы: почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов и почему власть пошла на компромисс с ними?

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 4 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины