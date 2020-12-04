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В Кабмине рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Новина українською → Украина, Пятница 04 декабря 2020 11:39
В Кабмине рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда ожидается вакцина от коронавирусной болезни в Украине. Она должна появиться в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала", - отметил министр.

Степанов заверил, что министерство находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний, в частности Pfizer, по поставке вакцины в Украину.

В Минздраве рассчитывают их получать, начиная со второго квартала следующего года.

Напомним, Степанов заявил, что в государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект №4314, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19.

Отметим также, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в государство.

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