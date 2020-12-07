Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в три этапа. ЦОЗ раскрыл детали

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска.
Об этом в интервью "Лига" рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.
Первый этап вакцинации, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:
Второй этап вакцинация, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:
Третий этап вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.
"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.
Напомним, в Минздраве планируют, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, но не для всех категорий населения.
Кроме того, в Минздраве рассказывали, когда Украина получит вакцину от коронавируса.