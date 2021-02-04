Вакцинации от COVID пока недостаточно для свободных поездок в ЕС, - Боррель

Вакцинация от COVID пока считается недостаточно надежным параметром для свободных поездок в страны Европейского союза. А на фоне появления новых штаммов меры предосторожности будут дополнительно пересмотрены.

Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, в связи с рисками, которые создают новые штаммы COVID-19, в Евросоюзе пересмотрят критерии для поездок и введут новые меры предосторожности.

"На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", - заявил Боррель.

Он добавил, что на сегодня невозможно спрогнозировать, когда откроются внешние границы ЕС.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка - мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", - подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID.

В Украине планируют выдавать сертификаты о вакцинации тем, кому он будет нужен для поездок за границу.