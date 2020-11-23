Вакцина компании AstraZeneca будет доступна бедным странам, - The Guardian

Разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний. В частности, она менее требовательна к условиям хранения и будет значительно дешевле.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что вакцину AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения - при температуре от +2 до +7. Кроме того, она будет продаваться по цене около 3 фунтов стерлингов (4 доллара). Это в разы дешевле, чем предлагают Pfizer / BioNTech и Moderna.

Также издание пишет, что по результатам испытаний, эффективность вакцины все же может достигать 90% при более низкой концентрации в первой дозе. Хотя результаты на первый взгляд выглядят не так как у Pfizer и Moderna, ученые настаивают на несопоставимости, поскольку Оксфорд и AstraZeneca вакцинировали людей в легкой и серьезной стадии COVID-19.

Еще одно важное уточнение - вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность как у пожилых, так и у молодых людей.

Напомним, ранее сообщалось, что эффективность вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca составляет 70%.

До этого стало известно, что COVID-вакцина компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки.