Когда вакцина от COVID появится в аптеках: ответ Минздрава

Вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что в национальном плане предусмотрена бесплатная вакцинация всего населения. Однако первыми вакцину будут получать медики, пожилые и люди из различных групп риска. Остальных планируют вакцинировать только на пятом этапе, то есть в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в мире пока не зафиксировали смертельные случаи вследствие введения вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина договаривается о закупке еще одной COVID-вакцины.