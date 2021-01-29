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Вакцина от COVID компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%

Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID американской компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%. На таком уровне оценивается эффективность предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на релиз компании.

Также сообщается, что вакцина эффективна на 85% против тяжелого протекания болезни. Испытания конкретно в США показали общую эффективность на уровне 72%.

Отметим, представленные ранее вакцины на рынке США компаний Pfizer / BioNTech и Moderna в целом эффективны примерно на 95%, а в предотвращении тяжелых последствий, возможно, еще более эффективны.

Вакцину производит компания Janssen - подразделение Johnson & Johnson

"Среди всех участников из разных регионов, включая тех, кто инфицирован новым вирусным вариантом, вакцина-кандидат компании Janssen в целом оказалась на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Начало защиты наблюдалась уже на 14-й день", - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что по итогам испытаний в Латинской Америке вакцина показала эффективность 66%, в Южной Африке - 57%.

"Мы полностью обеспечиваем 100% защиту от болезней, которые действительно заставляют вас лечь в больницу. Мы на 100% защищаем от смерти", - заявил руководитель отдела исследований и разработок Johnson & Johnson Матай Маммен.

Результаты подтвердились для всех возрастных групп и людей разных национальностей.

Отметим, Украина ведет с Johnson & Johnson переговоры о поставки вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что AstraZeneca предложила ЕС еще 8 млн доз вакцины, чтобы уладить конфликт по поставкам.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаCOVID-19