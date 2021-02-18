Степанов вылетел в Индию за вакцинами для украинцев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем.

Об этом он сообщил в Facebook .

Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India. Это должны быть дополнительные поставки к уже зарезервированным 12 млн дозам вакцины.

"Главная задача - уже к контрактным 12 млн дозам, достичь прямых договоренностей по поставке дополнительных объемов вакцин в 2021-2022 году Oxford/AstraZeneca и NovaVax напрямую с производителем", - говорится в сообщении.

Отправку первой партии вакцин в Украину Степанов пообещал проконтролировать лично.