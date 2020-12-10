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Усиление карантина позволит сократить заболеваемости COVID-19 на 50%, - Степанов

Новина українською → Киев, Четверг 10 декабря 2020 10:47
Усиление карантина позволит сократить заболеваемости COVID-19 на 50%, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения рассчитывает, что ужесточение карантина позволит сократить заболеваемости COVID-19 в Украине на 40-50%. При полном локдауне этот показатель сокращается на 80%.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, чтобы получить максимальный эффект, граждане должны выполнить условия новых ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января.

"Если мы говорим о жестком локдауне, который происходит сейчас в европейских странах, то за три недели снижается до 80% количество заболевших. Мы рассчитываем на эффект в 40-50% уменьшение количества инфицированных за этот период", - сказал Степанов.

Напомним, вчера правительство анонсировало ужесточение карантина в стране с 8 по 24 января. На этот период будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ, заведения общепита.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в начале января в Украине прогнозируют 20-25 тысяч случаев коронавируса в сутки.

Отметим, за прошедшие сутки в стране заразились коронавирусом 13 371 человек. Выздоровели более чем на 500 человек больше, чем заболели.

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