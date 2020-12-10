В Украине прогнозируют 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января

Правительство Украины ожидает, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы правительство планирует ужесточить карантин в начале января.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что ужесточение карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть.

"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - заявил Шмыгаль.

Напомним, вчера Шмыгаль анонсировал, что в Украине ужесточат карантин с 8 по 24 января. На это время будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ, заведения общепита.

Также РБК-Украина писало, что правительство продлило карантин в стране до конца зимы. Также был продлен режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, за вчера в стране подтвердили 13 371 новый случай коронавируса. Выздоровели при этом на более чем 500 человек больше, чем заразились.