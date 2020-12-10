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Посилення карантину дозволить скоротити захворюваності COVID-19 на 50%, - Степанов

Новость на русском → Київ, Четвер 10 грудня 2020 10:47
Посилення карантину дозволить скоротити захворюваності COVID-19 на 50%, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я розраховує, що посилення карантину дозволить скоротити захворюваності COVID-19 в Україні на 40-50%. При повному локдауні цей показник скорочується на 80%.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, щоб отримати максимальний ефект, громадяни повинні виконати умови нових обмежень, які будуть діяти з 8 по 24 січня.

"Якщо ми говоримо про жорсткий локдаун, який відбувається зараз в європейських країнах, то за три тижні знижується до 80% кількість хворих. Ми розраховуємо на ефект в 40-50% зменшення кількості інфікованих за цей період", - сказав Степанов.

Нагадаємо, вчора уряд анонсував посилення карантину в країні з 8 по 24 січня. На цей період будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що на початку січня в Україні прогнозують 20-25 тисяч випадків коронавірусу на добу.

Відзначимо, за минулу добу в країні заразилися коронавірусом 13 371 особа. Одужали більш ніж на 500 осіб більше, ніж захворіли.

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