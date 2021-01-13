Украину засыпает снегом: ситуация в городах (фото, видео)

Украину сегодня накрыло снегопадами, ряд городов засыпал снег, а также значительно похолодало. Какая ситуация в областных центрах, в материале РБК-Украина.

Снегопад в Днепре

В Днепре с ночи идет снег. Улицы городов засыпало, а температура воздуха опустилась. Снегоуборочная техника продолжает работать. Утром в Днепре образовались пробки из-за снега.

По состоянию на 13:00 ситуация в городе улучшилась.

Фото: снегопад в Днепре (dv-gazeta.info)

Снегопад во Львове

Во Львове с утра начал падать снег, но не сильный. Ближе к обеду снег начал падать интенсивнее. В области объявили штормовое предупреждение, будет гололедица. 17 января может быть до -25 градусов мороза.

Фото: снегопад в Львове facebook.com)

Снегопад в Харькове

В Харькове идет сильный снег, который сопровождается порывами сильного ветра. Метель продлится почти сутки и закончится 14 января, прогнозируют синоптики.

Снегопад в Одессе

Одессу начало засыпать еще ночью. Снегопад начался около 3:00. С ночи на улицах города работает более 100 единиц спецтехники. Магистрали и спуски чистят 300 коммунальщиков.

Снег в Киеве сегодня

13 января в Киеве прогнозируют снег. В городе обустраивают пункты обогрева. Температура может понизиться до -15 и -17.

Напомним, синоптики призывают не выходить на улицу без необходимости, поскольку 15-16 января будет существенное снижение температуры воздуха. Ночью ожидается до -18, в северных областях местами до -21. Днем температура воздуха составит -10, местами до -16.