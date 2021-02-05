Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, если они захотят

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - заверил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.

"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал министр.

Так, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса.

Напомним, Минздрав на следующей неделе запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.

Как писало РБК-Украина, в стране планируют начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.