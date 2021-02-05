ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, если они захотят

Новина українською → Украина, Пятница 05 февраля 2021 11:17
Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, если они захотят Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - заверил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.

"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал министр.

Так, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса.

Напомним, Минздрав на следующей неделе запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.

Как писало РБК-Украина, в стране планируют начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцинация Максим Степанов Коронавирус
NEWS
Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца