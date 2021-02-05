Минздрав запустит портал о вакцинации на следующей неделе: что там можно узнать

Министерство здравоохранения на следующей неделе запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав запланировал создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, будут и госборды статистики вакцинации.

"Также будут госборды статистики вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе", - подчеркнул министр.

При этом полная и мобильная версии будут готовы до конца февраля.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса. В случае необходимости могут это количество умножить вдвое.

Как писало РБК-Украина, наша страна получит партию вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Первая партия будет насчитывать более 100 тысяч доз.

Кроме того, Украина планирует начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.