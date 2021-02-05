ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав запустит портал о вакцинации на следующей неделе: что там можно узнать

Новина українською → Украина, Пятница 05 февраля 2021 10:52
Минздрав запустит портал о вакцинации на следующей неделе: что там можно узнать Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения на следующей неделе запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав запланировал создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, будут и госборды статистики вакцинации.

"Также будут госборды статистики вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе", - подчеркнул министр.

При этом полная и мобильная версии будут готовы до конца февраля.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса. В случае необходимости могут это количество умножить вдвое.

Как писало РБК-Украина, наша страна получит партию вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Первая партия будет насчитывать более 100 тысяч доз.

Кроме того, Украина планирует начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцинация Максим Степанов
NEWS
Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца