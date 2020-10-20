В Украине заняты почти 70% больничных коек для лечения коронавируса

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты на 68,4%. Всего используется уже 33 919 кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Донецкой и Луганской областях - здесь кровати заполнены на 100%. Более 80% загруженность наблюдается в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.

Менее 50% больничных коек заняты лишь в двух областях - Кировоградской (49,2%) и Житомирской (49,8%).

При этом в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 195,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Сумской области (342,9). В Киеве он составляет 209,7.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что если в стране будет более 9,5 тысячи случаев коронавируса в день, Украина может вернуться к жесткому карантину.