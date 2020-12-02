В Украине замедлились темпы распространения коронавируса. По состоянию на 2 декабря показатель заболеваемости COVID-19 в стране составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Такой же показатель заболеваемости в стране был и днем ранее, а за последние четыре дня увеличился лишь на 1,8. К примеру, на прошлой неделе данный показатель увеличивался на 10 почти ежедневно.

Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской (1008,8), Черкасской (788,4), Киевской (715), Запорожской (689,5) и Черниговской (668,9) областях. В Киеве он составляет 662,2.

Также в стране увеличилось количество свободных больничных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас заняты 49,1% коек, тогда как днем ранее было 50,3%.

Самая напряженная ситуация с койками в Николаевской (68% заняты), Запорожской (62,6%) и Черниговской (62,2%) областях.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали чуть более 13 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Запорожской и Сумской областях.

Также РБК-Украина писало, что в стране во второй раз с начала пандемии выздоровели от COVID-19 больше граждан, чем заразились.