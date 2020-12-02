В Україні сповільнилися темпи поширення коронавірусу. Станом на 2 грудня показник захворюваності COVID-19 в країні становить 492,2 на 100 тисяч населення при нормі 40.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Такий же показник захворюваності в країні був і днем ​​раніше, а за останні чотири дні збільшився лише на 1,8. Наприклад, минулого тижня цей показник збільшувався на 10 майже щодня.

Найгірша ситуація спостерігається в Сумській (1008,8), Черкаській (788,4), Київської (715), Запорізькій (689,5) та Чернігівській (668,9) областях. У Києві він становить 662,2.

Також в країні збільшилася кількість вільних лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів. Зараз зайняті 49,1% ліжок, тоді як днем ​​раніше було 50,3%.

Найбільш напружена ситуація з ліжко в Миколаївській (68% зайняті), Запорізькій (62,6%) і Чернігівській (62,2%) областях.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували трохи більше ніж 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Запорізькій та Сумській областях.

Також РБК-Україна писало, що в країні вдруге з початку пандемії одужали від COVID-19 більше громадян, ніж заразилися.