В Украине заболеваемость COVID превышает норму в более чем 8 раз

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской (559,3), Николаевской (503,1) и Киеве (499,1). Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (100,5), Закарпатской (120,9) и Винницкой (141,7) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных кроватей для коронавируса. По состоянию на 31 декабря в стране заняты 36,3% коек. Единственным регионом, где заняты более половины кроватей, является Николаевская область (50,2%). В Киеве заполнены 44,1% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 429 коек.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 9699 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Запорожской и Харьковской областях. При этом выздоровели 11,8 тысячи пациентов.

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозам НАН в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 в Украине снизится до 6 тысяч новых случаев в сутки.