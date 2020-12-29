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В Украине на период праздников снизится заболеваемость COVID: новый прогноз НАН

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 15:36
В Украине на период праздников снизится заболеваемость COVID: новый прогноз НАН Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальная академия наук дала новый прогноз относительно распространения коронавируса в стране на период новогодних праздников. К 11 января заболеваемость COVID-19 может снизиться до 6 тысяч новых случаев в день.

Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Согласно прогнозам среднее число новых случаев коронавируса будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. В период с 5 по 11 января в стране будут выявлять 6173-7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления коронавируса почти не изменился и составляет 29%.

"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - сообщили ученые.

В НАН добавили, что на снижение статистики по коронавирусу влияют дополнительные выходные дни.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом более 16 тысяч пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения ожидают увеличение роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

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