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В Украине ввели доплаты сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19

Новина українською → Украина, Четверг 14 января 2021 10:06
В Украине ввели доплаты сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19 Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине назначили выплаты и предоставили социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Соответсвующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Подчеркнем, закон вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако в действие его введут через месяц.

Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, - биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков - работающих в учреждениях здравоохранения.

Перечень должностей таких специалистов и их квалификационные характеристики определяет Министерство здравоохранения.

Теперь им доступны льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

  • право на надлежащие условия труда,
  • регулярное повышение квалификации,
  • безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
  • сокращенный рабочий день,
  • дополнительный оплачиваемый отпуск,
  • бесплатное получение в собственность земельного участка.

Закон поручает Кабинету министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.

Напомним, Верховная рада 18 декабря одобрила данный закон.

Как писало РБК-Украина, Минздрав внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.

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