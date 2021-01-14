В Украине ввели доплаты сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19
В Украине назначили выплаты и предоставили социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Соответсвующий закон сегодня вступил в силу.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Подчеркнем, закон вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако в действие его введут через месяц.
Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, - биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков - работающих в учреждениях здравоохранения.
Перечень должностей таких специалистов и их квалификационные характеристики определяет Министерство здравоохранения.
Теперь им доступны льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:
- право на надлежащие условия труда,
- регулярное повышение квалификации,
- безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
- сокращенный рабочий день,
- дополнительный оплачиваемый отпуск,
- бесплатное получение в собственность земельного участка.
Закон поручает Кабинету министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.
Напомним, Верховная рада 18 декабря одобрила данный закон.
Как писало РБК-Украина, Минздрав внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.