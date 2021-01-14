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В Україні ввели доплати працівникам лабораторій, що тестують на COVID-19

Новость на русском → Україна, Четвер 14 січня 2021 10:06
В Україні ввели доплати працівникам лабораторій, що тестують на COVID-19 Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні призначили виплати і надали соціальні гарантії співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Підкреслимо, закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Однак у дію його введуть через місяць.

Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, - біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків - які працюють в установах охорони здоров'я.

Перелік посад таких фахівців і їх кваліфікаційні характеристики визначає Міністерство охорони здоров'я.

Тепер їм доступні пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:

  • право на належні умови праці,
  • регулярне підвищення кваліфікації,
  • безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
  • скорочений робочий день,
  • додаткова оплачувана відпустка,
  • безкоштовне отримання у власність земельної ділянки.

Закон доручає Кабінету міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.

Нагадаємо, Верховна рада 18 грудня схвалила цей закон.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я внесе зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть робити тести на коронавірус.

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