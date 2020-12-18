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Рада назначила выплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19

Новина українською → Украина, Пятница 18 декабря 2020 13:20
Рада назначила выплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19 Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада назначила выплаты и предоставила социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответсвующий законопроект №4464.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 283 нардепа.

Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения. На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

  • право на надлежащие условия труда,
  • регулярное повышение квалификации,
  • безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
  • сокращенный рабочий день,
  • дополнительный оплачиваемый отпуск,
  • бесплатное получение в собственность земельного участка.

Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.

Закон поручил Кабинету министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.

Напомним, ранее Рада сократила сроки рассмотрения закона о выплатах ученым, задействованным в тестированиях на СOVID-19.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить этот законопроект.

Так, Минздрав внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.

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