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В Украине 7517 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 08:52
В Украине 7517 новых случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 7517 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что за минувшие сутки сделали 63 131 тест на коронавирус: 36 357 ПЦР-тестов и 26 774 ИФА-тестов.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).

С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса.

Напомним, Владимир Зеленский назвал условие введения в Украине локдауна. Жесткий карантин в Украине могут ввести, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.

Хотя он говорил, что Украина может вернуться к жесткому карантину в случае ежедневного подтверждения 9,5 тысячи случаев.

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