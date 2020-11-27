ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский одобрил право Кабмина устанавливать требования к центрам админуслуг

Новина українською → Украина, Пятница 27 ноября 2020 15:19
Зеленский одобрил право Кабмина устанавливать требования к центрам админуслуг Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2679 об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг. Этим законом Кабинет министров уполномочили устанавливать требования к ЦПАУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В законе прописана ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями; предусмотрено предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления и предоставление центрами всех услуг на соответствующей территории.

Ликвидируется Единый государственный портал административных услуг. Вместо него будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг. Это позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения центра.

Документ вводит мониторинг качества предоставления админуслуг. Такой мониторинг включает сбор, обработку и анализ данных с целью изучения и принятия мер по повышению уровня качества предоставления админуслуг.

Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Дія".

Напомним, парламент принял данный законопроект во втором чтении в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, за основу данный проект закона Верховная рада одобрила в середине мая.

Так, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении работы ЦПАУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины ЦПАУ
NEWS
СНБО подготовит решение по Донбассу
РБК-Украинаинформационное агентство СНБО подготовит решение по Донбассу
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США