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В Украине создадут базу ДНК: зачем и кто туда попадет

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Однако в такую базу ДНК не будут вносить данные всех украинцев подряд.

Об этом заявил глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

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"Мы зарегистрировали законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, не будет массового забора ДНК, как об этом пишут некоторые СМИ", - сказал парламентарий.

По его словам, ДНК будут брать лишь у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности.

Будут его брать и у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

"Еще - неопознанные трупы, лица, пропавшие без вести; близкие родственники лиц, пропавших без вести", - отметил нардеп.

Если в расследовании фигурирует чье-то ДНК, объяснил Монастырский, это позволит быстро найти его по базе и вычислить преступника за короткий срок.

"И сейчас есть такая процедура отбора ДНК на причастность к преступлению. Но теперь, имея базу ДНК, мы точно сможем найти преступника, если он уже не впервые совершает преступления, и есть в этой базе данных", - пояснил глава комитета.

Соответствующий закон предлагает также установить механизм отбора биологических образцов лиц, добровольно поступающих или призванных на военную службу, и военнослужащих.

При этом их информация будет не в базе МВД, а в личной карточке каждого. Это поможет идентификации погибших или пропавших без вести.

"Когда открывается соответствующее уголовное производство, ДНК получают в работу, чтобы найти этого человека. Идентифицировать военных, к сожалению, иногда сложно. Сколько наших людей были найдены замученными на оккупированных территориях - и узнать их можно было только по анализу ДНК", - подытожил нардеп.

Как писало РБК-Украина, Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

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