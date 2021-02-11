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Носить с собой не разрешат: в Раде объяснили необходимость закона об обороте оружия

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 14:46
Носить с собой не разрешат: в Раде объяснили необходимость закона об обороте оружия Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой. Речь идет о соответствующем законопроекте №4335.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Украина - единственная страна в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован этот вопрос... В любом случае речь не идет о ношении оружия!.. Сейчас вопрос ношения оружия для комитета закрыт. Ходить с оружием по улицам никто не будет", - сказал парламентарий.

Нардеп отметил, что этот проект позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. Для начала нужно пройти соответствующее обучение.

"Будут курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения. Определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию", - пояснил Монастырский.

Глава комитета сообщил, что документ предлагает ввести удостоверение владельца оружия, где указаны те категории, которые может получить владелец - по аналогии с удостоверением водителя.

"На каждую единицу оружия будет технический паспорт со сведениями о владельце и серийный номер. Только с этими документами можно будет приобрести оружие в магазине", - заверил депутат.

Он заверил, что получить удостоверение владельца оружия не смогут те, кто имеет медицинские противопоказания, судимость, привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Мы также будем проверять, как хранится оружие дома. Если ненадлежащим образом - лицензию на право держать могут не продлить или забрать", - добавил Монастырский.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины высказали мнение, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.

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