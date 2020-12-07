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В Україні знижується число госпіталізованих з COVID-19

Новость на русском → Україна, Понеділок 07 грудня 2020 10:21
В Україні знижується число госпіталізованих з COVID-19 Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні знижується число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня з 23 по 29 листопада.

Про це в ході брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Є ще один показник, який теж для нас найважливіший... Минулого тижня у нас були госпіталізовані 10 тис. 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де були госпіталізовані 11 тис. 606 осіб. Тобто, на півтори тисячі менше пацієнтів були госпіталізовані в наші лікарні", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, причиною позитивної динаміки стало виконання протиепідемічних заходів.

"Це ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня... спрацював. І це ми бачимо по цифрах. Як за кількістю хворих, так і за кількістю госпіталізованих", - заявив Степанов.

Він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я розраховували на зниження до 20% від кількості хворих, але такий максимальний ефект не отримали.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що введення локдауну в Україні залежить від завантаженості лікарняних ліжок. Коли в українських лікарнях буде зайнято 35-40 тисяч лікарняних ліжок, уряду потрібно посилювати обмеження.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 1 грудня заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищила 50%. До цього п'ять днів вона була менш як 50%.

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