В Украине разрешат торговлю лекарствами онлайн: закон вступил в силу

В Украине разрешат электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Соответствующий законопроект сегодня, 14 октября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования. При этом в действие закон будет введен спустя три месяца.

Согласно закону, субъект хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, может осуществлять и электронную розничную торговлю лекарственными средствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

В законе прописан ряд требований для таких субъектов хозяйствования для е-торговли лекарствами. Среди них - требования к сайту такого субъекта хозяйствования; наличие собственной курьерской службы, оборудования, обеспечивающего соблюдение условий хранения лекарств при их транспортировке, или привлечение курьерских служб доставки, которые имеют такое оборудование.

В документе предусмотрено, что доставка лекарства возможна исключительно из аптечных учреждений, внесены в перечень субъектов, имеющих право на е-торговлю лекарствами.

Запрещается электронная розничная торговля:

лекарствами, отпуск которых осуществляется по рецептам врачей, кроме отпуска таких препаратов при условии предоставления электронного рецепта;

лекарствами, оборот которых в соответствии с законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарствами.

Как писало РБК-Украина, 17 сентября этот закон нардепы поддержали во втором чтении.