В Україні дозволять торгівлю ліками онлайн: закон набрав чинності

В Україні дозволять електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відповідний законопроект сьогодні, 14 жовтня, набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. При цьому у дію закон буде введений через три місяці.

Відповідно до закону, суб'єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, може здійснювати й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а також доставляти їх безпосереднього споживача.

У законі прописана низка вимог для таких суб'єктів господарювання для е-торгівлі ліками. Серед них - вимоги до сайту такого суб'єкта господарювання; наявність власної кур'єрської служби, обладнання, що забезпечує дотримання умов зберігання ліків при їх транспортуванні, або залучення кур'єрських служб доставки, які мають таке обладнання.

У документі передбачено, що доставка ліків можлива виключно з аптечних установ, внесені до переліку суб'єктів, що мають право на е-торгівлю ліками.

Забороняється електронна роздрібна торгівля:

ліками, відпуск яких здійснюється за рецептами лікарів, крім відпуску таких препаратів за умови надання електронного рецепта;

ліками, оборот яких відповідно до закону вимагає наявності ліцензії на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними препаратами, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля ліками.

Як писало РБК-Україна, 17 вересня цей закон нардепи підтримали у другому читанні.