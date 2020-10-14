В Україні дозволять торгівлю ліками онлайн: закон набрав чинності
В Україні дозволять електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відповідний законопроект сьогодні, 14 жовтня, набув чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Він набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування. При цьому у дію закон буде введений через три місяці.
Відповідно до закону, суб'єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, може здійснювати й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а також доставляти їх безпосереднього споживача.
У законі прописана низка вимог для таких суб'єктів господарювання для е-торгівлі ліками. Серед них - вимоги до сайту такого суб'єкта господарювання; наявність власної кур'єрської служби, обладнання, що забезпечує дотримання умов зберігання ліків при їх транспортуванні, або залучення кур'єрських служб доставки, які мають таке обладнання.
У документі передбачено, що доставка ліків можлива виключно з аптечних установ, внесені до переліку суб'єктів, що мають право на е-торгівлю ліками.
Забороняється електронна роздрібна торгівля:
- ліками, відпуск яких здійснюється за рецептами лікарів, крім відпуску таких препаратів за умови надання електронного рецепта;
- ліками, оборот яких відповідно до закону вимагає наявності ліцензії на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними препаратами, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров'я.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля ліками.
Як писало РБК-Україна, 17 вересня цей закон нардепи підтримали у другому читанні.