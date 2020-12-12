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В Украине продолжает сокращаться динамика заболеваемости COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжает сокращаться динамика заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 12 декабря этот показатель составляет 460,4.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По сравнению с предыдущими сутками этот показатель сократился на 9,1. При этом норма заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 40.

Самыми проблемными являются Киев (766,8), Черкасская (735,6), Сумская (726,6), Запорожская (724,1) и Киевская (649,3) области.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в стране заполнены 43,6% таких коек. Самой проблемной остается Николаевская область, где заняты 62,6% кроватей.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года. При этом вакцинацию будут проводить по двум сценариям - стационарно и с помощью мобильных групп.

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