ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 13:22
В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Украине планируют использовать комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

Для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации - ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - сказал Кузин.

Ранее РБК-Украина писало, что ориентировочно вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 1 марта 2021 года. При этом фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

Также Кузин сообщал, кто первым сможет получить вакцину от коронавируса. Существует 9 основных групп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины вакцина от коронавируса
NEWS
В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям
Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям
DAILY
Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации