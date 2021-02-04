В Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3817.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За документ проголосовали 323 парламентария.
Закон устанавливает исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:
В документе уточняется, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсии как вид дохода, потеря части которого компенсируется.
Кроме того, нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.
Так, в начале ноября 2020-го Рада поддержала за основу законопроект №3817, за него проголосовали 247 нардепов.
Напомним, в конце января Кабмин одобрил аналогичный законопроект о компенсациях, однако после отставки правительства Алексея Гончарука его сняли с рассмотрения ВР.