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В Украине хотят предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат

Новина українською → Украина, Четверг 05 ноября 2020 14:49
В Украине хотят предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада поддержала за основу законопроект №3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. За документ проголосовали 247 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

В документе прописаны и источники таких выплат. При этом в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Напомним, в начале сентября комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов рекомендовал ВР предусмотреть для украинцев компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат.

Как писало РБК-Украина, в июле данный проект закона поддержал Кабинет министров и направил его в ВР.

Так, в конце января Кабмин одобрил аналогичный законопроект о компенсациях, однако после отставки правительства Алексея Гончарука его сняли с рассмотрения Рады.

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