В Украине появился портал по вакцинации от COVID-19: что там можно узнать

Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19. На нем можно найти полную информацию о вакцинации против коронавируса в Украине.

Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться, и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.

"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников”, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также вебсайт содержит информационные панели со статистическими данными о ходе кампании по вакцинации в Украине.

"Все сведения на сайте будут обновляться в режиме, приближенном к реальному времени", - пообещали в министерстве.