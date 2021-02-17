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В Украине появился портал по вакцинации от COVID-19: что там можно узнать

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 11:15
В Украине появился портал по вакцинации от COVID-19: что там можно узнать Фото: врач с вакциной (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19. На нем можно найти полную информацию о вакцинации против коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться, и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.

"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников”, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также вебсайт содержит информационные панели со статистическими данными о ходе кампании по вакцинации в Украине.

"Все сведения на сайте будут обновляться в режиме, приближенном к реальному времени", - пообещали в министерстве.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заверил, что "технические проблемы", которые возникли с поставками вакцины от коронавируса в Украине, будут решены за несколько дней.

Кроме того, Степанов обещал начать вакцинацию от коронавируса уже на этой неделе. Он заявил, что в Индии началась отгрузка COVID-вакцин для Украины.

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