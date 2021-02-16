В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется COVID-вакцинация и кто будет первым

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что уже на этой неделе в Украине будет сделана первая прививка от коронавируса, и первую дозу вакцины получат медицинские работники.

Об этом глава Минздрава сказал на сегодняшнем брифинге.

Он заверил, что на сегодня в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медбригады и списки тех, кого будут вакцинировать. По словам министра, с получением вакцины до 15 февраля возникли некие "технические проблемы", но он уверен, что "они будут решены за несколько дней". "Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам", - сказал Степанов.