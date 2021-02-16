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В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется COVID-вакцинация и кто будет первым

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 10:36
В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется COVID-вакцинация и кто будет первым Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что уже на этой неделе в Украине будет сделана первая прививка от коронавируса, и первую дозу вакцины получат медицинские работники.

Об этом глава Минздрава сказал на сегодняшнем брифинге.

Он заверил, что на сегодня в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медбригады и списки тех, кого будут вакцинировать. По словам министра, с получением вакцины до 15 февраля возникли некие "технические проблемы", но он уверен, что "они будут решены за несколько дней".

"Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам", - сказал Степанов.

Как сообщало РБК-Украина, в Минздраве обещают начать вакцинацию против COVID-19 уже на этой неделе.

Чиновники утверждают, что получили подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин. Пока что этого хватит лишь для четверти украинцев, но власти уверены, что обеспечат вакциной всех желающих.

В рамках COVAX в Украину привезут 8 миллионов бесплатных доз. Но этот объем еще могут удвоить. Также оформлены контракты на покупку 12 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca и Novavax. Еще ожидается поставка почти 2 миллиона доз китайских вакцин от Sinovac. Плюс излишки своих вакцин Украине могут передать или продать другие страны, например, Польша.

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