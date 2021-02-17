В Україні з'явився портал щодо вакцинації від COVID-19: що там можна дізнатись

Міністерство охорони здоров'я запустило інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19. На ньому можна знайти повну інформацію про вакцинацію проти коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба МОЗу в Telegram .

Сайт vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися, та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.

"Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими розділами та мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних працівників”, - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг кампанії з вакцинації в Україні.

"Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу", - пообіцяли у міністерстві.