В Україні з'явився портал щодо вакцинації від COVID-19: що там можна дізнатись
Міністерство охорони здоров'я запустило інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19. На ньому можна знайти повну інформацію про вакцинацію проти коронавірусу в Україні.
Про це повідомляє прес-служба МОЗу в Telegram.
Сайт vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися, та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.
"Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими розділами та мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних працівників”, - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг кампанії з вакцинації в Україні.
"Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу", - пообіцяли у міністерстві.
Нагадаємо, раніше глава МОЗу Степанов запевнив, що "технічні проблеми", які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.
Крім того, Степанов обіцяв почати вакцинацію від коронавірусу вже цього тижня. Він заявив, що в Індії почалося відвантаження COVID-вакцин для України.