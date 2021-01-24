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В Украине подтвердили почти 4 тысячи случаев COVID

Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240), а также Днепропетровской (236) области.

За вчера провели 23 081 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 17 600, методом ИФА - 5 481.

С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 191 тысяч 812 человек, скончались - 21 861, выздоровели - 947 514.

Напомним, Украина и еще 139 стран пока не начали процесс вакцинации населения от коронавируса. Идет вакцинация уже в 52 странах мира.

Кроме того, с 25 января карантин в Украине будет смягчен. По свей стране будут действовать ограничения "оранжевой зоны" адаптивного карантина.

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