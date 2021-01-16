Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: прогноз Минздрава
В Минздраве ожидают, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится не раньше второй половину 2021 года. Раньше это невозможно.
Об этом по результатам встречи с главой Минздрава Максимом Степановым РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Степанов подчеркнул в разговоре с депутатами, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств, а не коммерческими структурами. Из-за этого вариант вакцинации за деньги не будет доступен в первой половине года.
Ранее сообщалось, что Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.
Ранее стало известно, что Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.
Кроме этого, министр рассказал депутатам о финальной стадии переговоров с тремя производителями вакцин. Среди них и Astrazeneca.