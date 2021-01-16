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Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: прогноз Минздрава

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 18:42
Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: прогноз Минздрава Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Минздраве ожидают, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится не раньше второй половину 2021 года. Раньше это невозможно.

Об этом по результатам встречи с главой Минздрава Максимом Степановым РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Степанов подчеркнул в разговоре с депутатами, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств, а не коммерческими структурами. Из-за этого вариант вакцинации за деньги не будет доступен в первой половине года.

Ранее сообщалось, что Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

Ранее стало известно, что Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

Кроме этого, министр рассказал депутатам о финальной стадии переговоров с тремя производителями вакцин. Среди них и Astrazeneca.

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