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Коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19: прогноз МОЗ

Новость на русском → Київ, Субота 16 січня 2021 18:42
Коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19: прогноз МОЗ Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

У МОЗ очікують, що можливість платної вакцинації від коронавіруса з'явиться не раніше другої половини 2021 року. Раніше це малоймовірно.

Про це за результатами зустрічі з главою МОЗ Максимом Степановим РБК-Україна розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Степанов наголосив у розмові з депутатами, що зараз розробники і виробники вакцин спілкуються тільки з представниками держав, а не комерційними структурами. Через це варіант вакцинації за гроші не буде доступний в першій половині року.

Раніше повідомлялося, що Степанов розраховує на старт вакцинації в середині лютого. Почнуть робити щеплення препаратами Sinovac і Pfizer.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.

Крім цього, міністр розповів депутатам про фінальній стадії переговорів з трьома виробниками вакцин. Серед них і Astrazeneca.

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