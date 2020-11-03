В Украине могут ввести карантин "выходного дня"

Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заразились 8899 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирус в Украине распространяется в ураганном режиме.

Ранее РБК-Украина писало, что при 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа в больницах и правительство будет вынуждено ввести локдаун.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к разворачиванию госпиталя для больных коронавирусом в столичном Дворце спорта.

Отметим, по состоянию на 3 ноября в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены уже почти на 70%. Всего введено почти 41 тысяча таких кроватей.