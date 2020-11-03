UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине могут ввести карантин "выходного дня"

Автор: РБК-Украина

Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заразились 8899 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.

Самые читаемые новости

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирус в Украине распространяется в ураганном режиме.

Ранее РБК-Украина писало, что при 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа в больницах и правительство будет вынуждено ввести локдаун.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к разворачиванию госпиталя для больных коронавирусом в столичном Дворце спорта.

Отметим, по состоянию на 3 ноября в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены уже почти на 70%. Всего введено почти 41 тысяча таких кроватей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Украинакарантин