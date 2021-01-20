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В Украине хотят разрешить вакцины от СOVID конкретных производителей. В ВР внесли закон

Новина українською → Украина, Среда 20 января 2021 11:39
В Украине хотят разрешить вакцины от СOVID конкретных производителей. В ВР внесли закон Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде зарегистрирован проект закона №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Профильный комитет предлагает его к рассмотрению на следующем заседании ВР.

Об этом написал глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Он отмечает, что сегодня ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Однако украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в Украине возникла необходимость законодательных изменений.

Закон предлагает предоставить правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

  • имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;
  • клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского союза;
  • известна потенциальная польза лекарственного средства
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Радуцкий объясняет, что при наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

"Предлагаем коллегам рассмотреть этот законопроект на следующем заседании Верховной рады", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля месяца. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что в мире будет произведено достаточное количество вакцины против коронавируса. ВОЗ уже зарегистрировала 2 млрд доз COVID-вакцин от пяти производителей.

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