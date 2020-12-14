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В Украине лишь в одной области койки для COVID-19 заполнены более чем на 60%

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине лишь в Николаевской области больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60%. В среднем по стране заполнены 43,3% коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Более чем на половину больничные койки заняты в пяти регионах - в Николаевской (64,7%), Черкасской (56,5%), Черниговской (52,4%) и Херсонской (51,3%) областях, а также в Киеве (51,3%).

Всего в Украине по состоянию на утро 14 декабря введено 63 110 коек для пациентов с коронавирусом.

Также в Украине показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 450,4 при норме 40. Самая плохая ситуация в Киеве, где этот показатель составляет 746.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев COVID-19. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

При этом за прошедшую неделю в Украине зафиксировали 78 719 случаев коронавируса, что на более чем 10 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

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