Сокращение динамики и меньше тестирований: статистика по COVID-19 за неделю

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшую неделю подтвердили 78 719 новых случаев коронавируса. Это более чем на 10 тысяч случаев меньше, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За позапрошлую неделю было выявлено 89 322 случая COVID-19, что на 10 603 больше, чем за прошлые семь дней.

При этом за прошлую неделю провели почти на 35 тысяч меньше тестирований методом ПЦР - 244 391 против 279 189 на позапрошлой неделе.

В больницах по состоянию на утро понедельника находится 27 393 пациента. Неделей ранее было 28 163 госпитализированных.

Степанов добавил, что уменьшение тестирований связано с тем, что меньшее количество людей стали обращаться за этой услугой.

"У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием. Мы, как только увидели уменьшение, сразу изменили подходы к тестированию", - добавил министр.

Напомним, в конце прошлой недели Министерство здравоохранения изменило подходы тестирования на коронавирус. Теперь бесплатные тесты будут проводить всем лицам с симптомами респираторных заболеваний.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

По словам Степанова, ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась.