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В Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID, - Шмыгаль

Новина українською → Украина, Пятница 18 декабря 2020 12:30
В Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID, - Шмыгаль Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общее количество выявленных случаев COVID-19 до конца года достигнет отметки в 1 млн человек. Он заверил, что Кабинет министров имеет комплексное видение противодействия пандемии.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В Украине общее количество выявленных случаев (COVID-19, - ред.) до конца года достигнет отметки в 1 млн человек... Какие шаги мы планируем делать... Первое - введение оптимальной модели усиленного карантина, второе - увеличение количества тестов, третье - бесплатная вакцинация критически важных групп населения", - заявил премьер.

Он отметил, что Кабмин также работает над совершенствованием системы надзора за соблюдением самоизоляции.

Напомним, Украина может получить первые вакцины от COVID уже в феврале. Крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров.

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